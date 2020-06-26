Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Паша: Плахотнюк попытается по максимуму разыграть имеющиеся у него сегодня карты

    26.06.2020 21:36 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Гражданский активист Валерий Паша считает, что сегодня Влад Плахотнюк пытается по максимуму разыграть имеющиеся у него на руках карты.

    Об этом активист заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на TVC-21, пишет point.md.

    "У Плахотнюка есть небольшой промежуток времени, когда он может оперировать имеющимися картами. На данный момент существует неясность, и есть возможность распустить парламент. Он не мог себе позвонить риска довести партию Додона и правую оппозицию до того состояния, когда они снова против него объединятся, даже если не будут создавать каких-то формальных альянсов. У него есть полгода, когда президент не имеет права распускать парламент. Есть большой вопрос, Конституционный суд может прийти и всех разогнать, именно он поставит точки над i", - отметил Валерий Паша.

     

     