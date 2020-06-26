Ефремов: Канду и Санду стоит обратить особое внимание на русскоязычных избирателей

Журналист и руководитель клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов отметил, что его очень удивило, когда несколько недель назад на официальной странице PAS в День русского языка была опубликована красивая цитата из Бродского.

Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"Большая беда Майи Санду и Андриана Канду в том, что они все играют в одном поле. Его можно называть проевропейским, англосаксонским, проамериканским, прорумынским. Их избиратель кучкуется и сконцентрирован там. Тот, кто поймет, что работать с русскоязычными гражданами этой страны, с теми же гагаузами, приднестровским сегментом, с молдавскими украинцами, евреями, болгарами - это непочатый край работы, кладезь, тот получит огромный потенциал перед выборами", - отметил Ефремов.

Журналист подчеркнул, что ему непонятно поведение Канду.

"Андриана Канду можно любить или не любить, но мне кажется, что у него с IQ все в порядке. Его большая проблема в том, что он мог бы быть идеальным политиком какого-то маленького, уютного, комфортного западно-европейского или восточно-европейского государства, например, Чехии, тем более, что у него есть родственные связи с Чехией", - добавил Ефремов.

Ефремов подчеркнул, что сейчас в стране особые времена, в которые нужны особые люди, но таких людей в политике в Молдове он сегодня не видит. Он также добавил, что политики плюнули на приднестровский сегмент, что является большой глупостью.