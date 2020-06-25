Паша: Для Платформы DA победа Санду на президентских выборах - фиаско

Валерий Паша считает, что остатки электората перетекут к Майе Санду и она станет центром сил на проевропейском фланге. Об этом активист заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, сообщает eNews.

«Если Платформа ДА проигрывает президентские выборы, она теряет любую перспективу. Если Майя Санду выигрывает на президентских выборах, означает большое ее фиаско. Потому что остатки их электората перетекут к ней, и она будет центром силы на проевропейском фланге».

Паша сказал, что для страны это хорошо. Но эти партии работают отдельно, когда они работали одним блоком, была другая ситуация.