Ткачук о попытке запрета советской символики: Это хуже, чем преступление

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Член Исполнительного комитета Гражданского конгресса Марк Ткачук считает, что скандал с попыткой Партии социалистов провести законопроект, содержащий запрет коммунистической символики в РМ, в течение суток приобрел комичные черты.

Партия социалистов отказывается от этого законопроекта. Более того, ПСРМ в своем специальном заявлении утверждает, что выступает категорически против запрета любой символики, связанной с советским прошлым нашей страны, передает enews.md

"Марк Евгеньевич, социалисты отзывают законопроект о запрете коммунистической символики. Они утверждают, что их партия не имеет отношения к той форме законопроекта, который появился на сайте Парламента", - отметил журналист Enews.

"Есть известное крылатое выражение, появившееся чуть более 200 лет назад. – «Это хуже, чем преступление. Это – ошибка». Автором считают наполеоновского министра полиции Жозефа Фуше. Впрочем, произнесена была эта фраза при более трагических обстоятельствах, чем все то, что мы сейчас наблюдаем. Смысл этого выражения прост: коварство и преступные замыслы иногда более простительны политикам, поскольку предусматривают наличие хоть какого-нибудь ума. А вот вероломная тупость и беспросветная дурь – оправданий не имеет.

Вот и сейчас, то, что заявляют социалисты – очередное, яркое свидетельство их неадекватности. Ведь, если на сайте парламента был вывешен какой-то не настоящий их законопроект, то зачем отзывать законопроект настоящий? Повесьте его на сайт вместо липового! Накажите хулигана – и дело с концом.

Но все дело в том, что все настоящее. Вчера в юридической комиссии депутаты обсуждали именно тот документ, который висит на сайте. Более того, мы знаем, что там развернулась дискуссия по данному законопроекту. И некоторые депутаты выступили против запрета коммунистической символики. И все знают, что это были совсем не социалисты, а Сергей Сырбу от группы Канду и Сергей Литвиненко от PAS. Это уже какой-то политический водевиль и гротеск", - подчеркнул политик.

"Как тогда, по Вашему мнению, могла появиться столь скандальная инициатива?", - спросил журналист.

"Социалисты и раньше не блистали интеллектом, но сейчас они в стадии глубочайшей деградации – и моральной, и идейной, и организационной. Я не секунды не сомневаюсь, что появление этой затеи никак не связано со стремлением социалистов понравиться коллективному Западу, изгнать из политической жизни ту же Партию коммунистов, плюнуть в сторону России.

В данном случае у социалистов не было никаких сложных политических интриг. Просто кто-то из социалистического боярства напомнил кому-то из ленивой социалистической челяди, что срочно нужен какой-нибудь законопроект про осуждение фашизма. Как известно, писать законопроекты социалисты так и не научились, а потому поступили, как обычные школьные двоечники. Что-то где-то списали, скопировали, вырезали, наклеили, подправили, поставили свои фамилии и забыли перечитать сделанное. А заказчики, в свою очередь, и не думали перелистывать жирными пальцами документ, вникать в исполненное сочинение. Им он, собственно, до лампочки!

Так и получился известный конфуз про серп и молот. Потому и приходится социалистам не просто исправлять ошибку на сайте Парламента, а отзывать полностью законопроект, над которым вчера ржали и цинично потешались Сырбу и Литвиненко", - подчеркнул Ткачук.

"Можно ли считать, на Ваш взгляд, что этот скандал исчерпан?", - поинтересовался журналист.

"Этот скандал – просто очень яркое свидетельство общей, системной политической дисквалификации социалистов. Мы сейчас в постоянных разъездах по районам, и впечатление одно и то же. Многие политические партии на местах вызывают разные противоречивые чувства - ярость, раздражение, непонимание, агрессию. Но социалисты вызывают одно общее чувство. Этакого неловкого презрения. Они становятся смешными, потешными. Но от этого, знаете, совсем не кажутся безопасными.

Глядя на такие казусы, как запрет коммунистической символики, понимаешь, что метафора про обезьяну с гранатой – это про социалистов. Что все их действия – это действительно не просто какие-то злонамеренные преступления. Это примитивные ошибки и бесшабашная дурь самонадеянных проходимцев", - ответил Ткачук.