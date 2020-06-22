Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • “Благодарю вас за тяжелейший труд!”. Игорь Додон присудил государственные награды выдающимся врачам страны

    22.06.2020 01:00 TVC21 Новости - Общество

    Сегодня отмечается День медицинского работника и фармацевта. В этом году праздник приобретает особый смысл: медицинские работники всего мира участвуют в борьбе с пандемией коронавируса, которая показала обществу истинную роль врача в государстве и изменила иерархию приоритетов каждого из нас. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон, сообщает eNews.

    – Всегда в строю, медицинский работник с достоинством выполняет свою благородную миссию по спасению жизней. Ведь в ситуации, когда здоровье приобретает абсолютный приоритет, достаточно его присутствия, чтобы вдохновиться надеждой и особенно уверенностью, что все будет хорошо. Врачи, молодые специалисты, интерны, ветераны системы здравоохранения, ученые, фармацевты, медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто заботится о нашем здоровье, наглядно продемонстрировали, что несмотря на положение дел в системе они остаются преданными профессии, принимая на себя ответственность за медицину в действии. С чувством гордости и глубокой благодарности хочу отметить сплоченность, гражданский дух и солидарность, проявленные всеми нами в отношении к работе врачей, к их самоотверженности и безграничной преданности, – подчеркивает глава государства, пишет aif.

    Президент напоминает, что в знак глубокой признательности работникам здравоохранения, которые вступили в борьбу с пандемией COVID-19, 2020 год объявлен в Республике Молдова Годом медицинского работника. Игорь Додон считает, что эта мера позволит мобилизовать и объединить силы всех государственных и гражданских структур для поддержки системы здравоохранения, восстановления положения и социального статуса медицинских работников как авангарда общества путем их надлежащей мотивации, повышения социальной защиты и улучшения условий труда.

    – Хочу заверить вас в том, что эти шаги не прекратятся с завершением Года медицинского работника. Мы будем постоянно продвигать приоритет укрепления национальной системы здравоохранения и ее потенциала для достижения высоких стандартов качества медицинского обслуживания, – отмечает он.

    По случаю профессионального праздника, за многолетний добросовестный труд в сфере охраны здоровья, за существенный вклад в применение продвинутых форм и методов лечения, за преданность делу и самоотверженность, проявленные во врачебной деятельности, президент подписал Указ о вручении государственных наград группе медицинских работников.

    – От души благодарю вас за тяжелейший труд. Ваши настойчивость и самоотверженность заслуживают высшей благодарности и восхищения. Желаю вам здоровья, сил, неиссякаемой энергии, веры в себя и исполнения надежд, – подытожил он.

     