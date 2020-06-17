Парликов о COVID-19: Хорошего выхода из этой ситуации нет

Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил Виктор Парликов, эксперт IDIS «Viitorul», сообщает eNews.

«У нас сейчас хорошего выхода из ситуации нет. Мы довели ее до того, что, надо снова ввести жесткие карантинные меры, чтобы замедлить распространение эпидемии. Это очень больно ударит и по бюджету, по гражданам и их способности вести какие-это экономические дела. Либо давайте жертвовать гражданами».

Парликов считает, что у тех, кто выживет, экономическая ситуация будет лучше. Но выживут не все.

«Смотрите, нет ни одной страны, которая, как мы, в середине марта приняла жесткие меры, и сейчас не шла бы на снижение, на поправку. Только мы впереди планеты всей», отмечает эксперт.