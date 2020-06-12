Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    Урсаки: Нужно перестать делиться по языковому и национальному признаку
    Адвокат и общественный деятель Анна Урсаки считает, что мы долгое время не будем в состоянии самостоятельно решать свои ...
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    • Урсаки: Нужно перестать делиться по языковому и национальному признаку

    12.06.2020 16:54 TVC21 Новости - Общество

    Адвокат и общественный деятель Анна Урсаки считает, что мы долгое время не будем в состоянии самостоятельно решать свои вопросы.

    Об этом Урсаки заявила по скайпу для передачи «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Мы долгое время не будем в состоянии решать свои вопросы, но в суверенитет своего народа я твердо верю. Мы не можем решать свои вопросы из-за импотентов политиков, которые у нас есть сегодня. А люди могут делать свой выбор. Из политической ситуации понятно, что досрочные выборы состоятся", - отметила Урсаки.

    Адвокат подчеркнула, что она не знает, какие силы и с какими обязательствами приведут страну к досрочным выборам.

    "Сегодня мы должны, как никогда, ради этого года, мы должны перестать делиться геополитически, по языковому и национальному признаку, мы должны перестать ссориться, поддаваться страху и пропаганде", - заявила Урсаки.

     

     