Урсаки: Нужно перестать делиться по языковому и национальному признаку

Адвокат и общественный деятель Анна Урсаки считает, что мы долгое время не будем в состоянии самостоятельно решать свои вопросы.

Об этом Урсаки заявила по скайпу для передачи «Главное» с Лилией Бураковской.

"Мы долгое время не будем в состоянии решать свои вопросы, но в суверенитет своего народа я твердо верю. Мы не можем решать свои вопросы из-за импотентов политиков, которые у нас есть сегодня. А люди могут делать свой выбор. Из политической ситуации понятно, что досрочные выборы состоятся", - отметила Урсаки.

Адвокат подчеркнула, что она не знает, какие силы и с какими обязательствами приведут страну к досрочным выборам.

"Сегодня мы должны, как никогда, ради этого года, мы должны перестать делиться геополитически, по языковому и национальному признаку, мы должны перестать ссориться, поддаваться страху и пропаганде", - заявила Урсаки.