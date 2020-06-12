Харет: Мне и моей семье угрожали

В русском театре им. Чехова продолжается скандал. С осени прошлого года, после жалобы группы актеров на директора театра Константина Харета, прошли многочисленные проверки. Финансовых нарушений не нашли, но выявили конфликт интересов. Свое позицию в передаче «Главное» с Ниной Димогло высказал Константин Харет, директор театра им. Чехова, передает eNews.

«Зарегистрирована петиция еще в сентябре прошлого года. Если бы людей интересовало непосредственное решение каких-то внутренних проблем, они бы написали жалобу в Министерство культуры. Петиция направлена президенту РМ, парламенту, в правительство и Национальный орган по неподкупности».

Харету непонятно, что за претензии есть этих людей, которые написали петицию.

«Есть группа, которая не согласна с правлением театра. После первой проверки Министерства культуры, которое не нашло никаких серьезных нарушений, я попросил их выступить на общем собрании коллектива. И попросил проверяющих озвучить, какие у руководства есть нарушения».

Директор театра спросил авторов петиции, какие у них конкретно есть претензии к руководству.

«Они мне заявили, что потом скажут, но меня и мою семью вынесут из театра на вилах. А потом спровоцировали и записали наше собрание, отправили в полицию, коррупцию. Мне непонятны их действия», сказал Харет.