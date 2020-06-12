Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    Харет: Мне и моей семье угрожали
    В русском театре им. Чехова продолжается скандал. С осени прошлого года, после жалобы группы актеров на директора театра ...
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    • Харет: Мне и моей семье угрожали

    12.06.2020 16:52 TVC21 Новости - Общество

    В русском театре им. Чехова продолжается скандал. С осени прошлого года, после жалобы группы актеров на директора театра Константина Харета, прошли многочисленные проверки. Финансовых нарушений не нашли, но выявили конфликт интересов. Свое позицию в передаче «Главное» с Ниной Димогло высказал Константин Харет, директор театра им. Чехова, передает eNews.

    «Зарегистрирована петиция еще в сентябре прошлого года. Если бы людей интересовало непосредственное решение каких-то внутренних проблем, они бы написали жалобу в Министерство культуры. Петиция направлена президенту РМ, парламенту, в правительство и Национальный орган по неподкупности».

    Харету непонятно, что за претензии есть этих людей, которые написали петицию.

    «Есть группа, которая не согласна с правлением театра. После первой проверки Министерства культуры, которое не нашло никаких серьезных нарушений, я попросил их выступить на общем собрании коллектива. И попросил проверяющих озвучить, какие у руководства есть нарушения».

    Директор театра спросил авторов петиции, какие у них конкретно есть претензии к руководству.

    «Они мне заявили, что потом скажут, но меня и мою семью вынесут из театра на вилах. А потом спровоцировали и записали наше собрание, отправили в полицию, коррупцию. Мне непонятны их действия», сказал Харет.

     