Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Молдове зарегистрировали 296 новых случаев COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове. ...
    10
    Жантуан: В Молдове назревает критическая масса думающих людей
    Экс-депутат парламента Стелла Жантуан надеется, что в РМ скоро появится новый политический класс, который сможет сформулировать ...
    43
    Чеботарь: Я считаю, что видео с Додоном и Плахотнюком настоящее
    Депутат парламента РМ Владимир Чеботарь прокомментировал ситуацию с видео, на котором запечатлен Додон и Плахотнюк. ...
    33
    Поя:
    Доктор наук, экс-полпред Республики Беларусь на Украине и в Молдове, бывший политический советник СНГ Валерий Поя считает, ...
    23
    Чуря Слусарю: Посыпать голову пеплом сейчас неуместно
    Политолог Корнелиу Чуря считает, что президент Додон вел борьбу с Плахотнюком, в результате определенных действий Плахотнюк ...
    47
    Додон о свержении олигархического режима: Я рисковал жизнью
    Президент Игорь Додон считает, что «свержение олигархического режима было стратегически правильным решением для ...
    116
    Майя Санду: Народ Молдовы изгнал Плахотнюка из власти
    Лидер ПДС, бывшая глава правительства Майя Санду, обратилась с посланием в годовщину событий, которые 8 июня 2019 года привели ...
    103
    Киронда о ремонте проспекта Штефана чел Маре: Должны быть уголовные дела
    Компания, которая провела экспертизу качества работ по укладке асфальта на проспекте Штефана чел Маре, представила доклад ...
    153
    Тулбуре: Я не верю в фундаментальные перемены до президентских выборов
    При таком дефиците бюджета 20 млрд очень сложно будет правительству Кику или новому составу, решать массу проблем в стране, ...
    247
    Кульминский: Я услышал в заявлениях премьера много положительных идей
    Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив IPIS, прокомментировал слова премьер-министра Иона ...
    251

    • Жантуан: В Молдове назревает критическая масса думающих людей

    10.06.2020 23:13 TVC21 Новости - Общество

    Экс-депутат парламента Стелла Жантуан надеется, что в РМ скоро появится новый политический класс, который сможет сформулировать смысл и идеи для этой страны и воплотить их в конкретные дела.

    Об этом политический комментатор рассказала в передаче "Главное" с Лилией Бураковской, сообщает enews.md

    По мнению Стеллы Жантуан,  "то, что произошло в Молдове в прошлом году, это прекрасные подвижки и перспективы."

    "Были прерваны некоторые социальные процессы, которые вели нас в тупик. Они не давали возможности  решать многие вопросы: что означает социально-экономическая модель РМ, что такое политическая элита для и какой она должна быть, какова структура социально-экономических процессов" - заявила экс-депутат парламента.

    Жантуан отмечает, что с точки зрения социальной психологии и социологии произошел прорыв.

    "Процессы пошли в нужном для общества и страны русле. Ситуация меняется. Люди изменили свое отношение к власти, к предательству, к будущему, и ответственности перед этой страной, и власти перед народом. И предательство Додона, он решил еще раз сыграть партию с Плахотнюком, которую, естественно, проиграл, и сейчас ищет какие-то выходы. Это тоже звенья из цепи, оздаравливающей ситуации в РМ", - отметила Жантуан.

    Экс-депутат считает, что в Молдове назревает критическая масса думающих людей, которым не безразлично, что происходит в республике.

    "Может быть, они смогут сформулировать смысл и идеи для этой страны", - полагает Жантуан.

     

     