Жантуан: В Молдове назревает критическая масса думающих людей

Экс-депутат парламента Стелла Жантуан надеется, что в РМ скоро появится новый политический класс, который сможет сформулировать смысл и идеи для этой страны и воплотить их в конкретные дела.

Об этом политический комментатор рассказала в передаче "Главное" с Лилией Бураковской, сообщает enews.md

По мнению Стеллы Жантуан, "то, что произошло в Молдове в прошлом году, это прекрасные подвижки и перспективы."

"Были прерваны некоторые социальные процессы, которые вели нас в тупик. Они не давали возможности решать многие вопросы: что означает социально-экономическая модель РМ, что такое политическая элита для и какой она должна быть, какова структура социально-экономических процессов" - заявила экс-депутат парламента.

Жантуан отмечает, что с точки зрения социальной психологии и социологии произошел прорыв.

"Процессы пошли в нужном для общества и страны русле. Ситуация меняется. Люди изменили свое отношение к власти, к предательству, к будущему, и ответственности перед этой страной, и власти перед народом. И предательство Додона, он решил еще раз сыграть партию с Плахотнюком, которую, естественно, проиграл, и сейчас ищет какие-то выходы. Это тоже звенья из цепи, оздаравливающей ситуации в РМ", - отметила Жантуан.

Экс-депутат считает, что в Молдове назревает критическая масса думающих людей, которым не безразлично, что происходит в республике.

"Может быть, они смогут сформулировать смысл и идеи для этой страны", - полагает Жантуан.