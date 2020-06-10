Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чуря Слусарю: Посыпать голову пеплом сейчас неуместно

    10.06.2020 22:56 TVC21 Новости - Общество

    Политолог Корнелиу Чуря считает, что президент Додон вел борьбу с Плахотнюком, в результате определенных действий Плахотнюк остался без полномочий.

    Свое мнение Чуря высказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской.

    "Влад Плахотнюк решил вернуть себе некоторые полномочия", - отметил Чуря, пишет point.md.

    Политолог отметил, что Слусарю "не стоит посыпать голову пеплом". Он добавил, что "когда идешь на соглашение, что-то теряешь, что-то приобретаешь. Нэстасе в результате соглашения с ПСРМ получил пост министра, а взамен Додону вернули полномочия".

    "Это не является ошибкой, они взяли на себя ответственность создать альянс с Додоном. Они были вынуждены, даже обязаны сделать то, что они сделали, вернуть президенту полномочия. Сегодня нужно просто признать, что это было логично", - подчеркнул Чуря.

     

     