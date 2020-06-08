Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тулбуре: Я не верю в фундаментальные перемены до президентских выборов

    08.06.2020 14:15 TVC21 Новости - Общество

    При таком дефиците бюджета 20 млрд очень сложно будет правительству Кику или новому составу, решать массу проблем в стране, которые усугубляет пандемия, считает Алексей Тулбуре, директор института устной истории РМ.

    Перемен ждать до выборов президента не приходится. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской рассказал Алексей Тулбуре, директор института устной истории Молдовы, сообщает enews.md

    «Сегодня необходимо сконцентрироваться на главных вопросах. Это выборы, как сохранить бизнес и предпринимательство РМ, как им оказать реальную помощь, а не оплачивать проценты на кредиты, которые они не собираются брать. И помочь населению выжить», - заявил Тулбуре.

    Он отметил, что мы рискуем получить невиданный, беспрецедентный дефицит бюджета 20 млрд. Еще есть около 3 млрд прошлых долгов.

    «Кто этим будет заниматься, это правительство или другое, пока не ясно. Мы находимся в ЧС, в эпидемии, когда существует реальная угроза здоровью и безопасности людей», - подчеркнул эксперт. 

    Алексей Тулбуре не очень верит, что грядут какие-то фундаментальные перемены до выборов президента.

    «По всей видимости, досрочные выборы в парламент будут после. А на выборах президента победит тот, кто действительно предложит наиболее приемлемые решения проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся», - добавил Тулбуре.

     