Тулбуре: Я не верю в фундаментальные перемены до президентских выборов

При таком дефиците бюджета 20 млрд очень сложно будет правительству Кику или новому составу, решать массу проблем в стране, которые усугубляет пандемия, считает Алексей Тулбуре, директор института устной истории РМ.

Перемен ждать до выборов президента не приходится. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской рассказал Алексей Тулбуре, директор института устной истории Молдовы, сообщает enews.md

«Сегодня необходимо сконцентрироваться на главных вопросах. Это выборы, как сохранить бизнес и предпринимательство РМ, как им оказать реальную помощь, а не оплачивать проценты на кредиты, которые они не собираются брать. И помочь населению выжить», - заявил Тулбуре.

Он отметил, что мы рискуем получить невиданный, беспрецедентный дефицит бюджета 20 млрд. Еще есть около 3 млрд прошлых долгов.

«Кто этим будет заниматься, это правительство или другое, пока не ясно. Мы находимся в ЧС, в эпидемии, когда существует реальная угроза здоровью и безопасности людей», - подчеркнул эксперт.

Алексей Тулбуре не очень верит, что грядут какие-то фундаментальные перемены до выборов президента.

«По всей видимости, досрочные выборы в парламент будут после. А на выборах президента победит тот, кто действительно предложит наиболее приемлемые решения проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся», - добавил Тулбуре.