Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кульминский: Я услышал в заявлениях премьера много положительных идей

    08.06.2020 14:13 TVC21 Новости - Общество

    Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив IPIS, прокомментировал слова премьер-министра Иона Кику о том, что в Молдове огромный бюрократический аппарат.

    Эксперт согласен и считает, что стране действительно нужна эффективная, компактная государственная структура управления. А к ней можно прийти через реформу местного и центрального госуправления. Об этом Кульминский заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передает enews.md

    «Необходимо сделать все, чтобы не схлопнулась система здравоохранения. Потому что может случиться так, что, как сказал премьер, количество заболевших будет больше, чем количество койко-мест в больницах. И тогда будет страшно, потому что будут выбирать, кто будет жить, а кто нет», - подчеркнул Кульминский. 

    Эксперт отметил, что в недавних выступлениях премьера слышал очень много интересных, положительных идей.

    «Он правильно сказал, что в РМ огромный бюрократический аппарат. Нам нужна эффективная, компактная маленькая государственная структура управления, реформа на местном и центральном государственном управлении. И что-то сделать с ГП», - отметил эксперт.

    Кульминский обратил внимание на ряд приоритетных вопросов, без решения которых над РМ будет постоянно существовать угроза ее существования и суверенитета.

    «Я очень надеюсь, что найдутся силы, которым хватит политической воли, чтобы эти процессы запустить. И это не так сложно, как кажется. Воля и наличие ряда специалистов, которые могли бы эти процессы правильно провести. И нужно просто не воровать и не наживаться на этом», - добавил Кульминский. 

    Кульминский уверен, что это простые условия, при которых дела в РМ в течение 2-3 лет пойдут на лад, совершенно в другую сторону.

     