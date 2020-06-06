Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павловский: На данном этапе проведение досрочных выборов невозможно

    06.06.2020 13:16 TVC21 Новости - Общество

    Как Конституция говорит, так и поступают. За полгода до выборов президента нельзя распускать парламент. Значит, и досрочные выборы невозможны. О чем тогда спорят? Свое видение ситуации в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказал экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский, сообщает eNews.

    -Возможно ли в стране провести одновременно президентские и досрочные парламентские выборы?

    «За полгода до президентских выборов нельзя распускать парламент. Это является формальным конституционным препятствием. Любое другое решение будет обжаловано в КС.

    -Но я знаю, что Василий Боля обратился в КС с вопросом рассмотреть возможность проведении выборов в один день. Означает ли это, на ваш взгляд, что социалисты рассматривают возможность такого развития событий?

    «Возможно, будучи любителями игры в шахматы, они рассматривают различные ходы. Но это все не важно. Как Конституция говорит, так и поступают».

    Павловский высказал свою позицию по поводу возможной отставки правительства г-на Кику.

    «Я лично допускаю такую возможность. Но никто не говорит, что мы можем предложить взамен. Нам нужны обширные стратегические программы, конкретно по выходу из этого положения, 4-5 пунктов, и чтобы общество их поддержало. Все говорят Додон плохой, Кику тоже. Но почему не говорят: вот я хороший и сделаю это и это. Каким образом? А вот так и так. У нас, к сожалению, такого нет».

     

     