Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • "Число заболевших растет". На Радоницу кладбища Кишинева будут закрыты

    06.06.2020 13:12 TVC21 Новости - Общество

    В субботу, воскресенье и понедельник кладбища в Кишиневе будут закрыты для посетителей. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный примар Ион Чебан, сообщает eNews.

    Такое решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью, которая провела сегодня заседание.

    "В субботу, воскресенье и понедельник все кладбища Кишинева будут закрыты.

    Как я уже говорил, это правильное решение, так как число заболеваний коронавирусом продолжает расти.

    Немного статистики:

    Только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений.

    Если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то мы рискуем спровоцировать серьезную вспышку заболевания в условиях, когда, повторюсь, наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

    Кроме того, риск возрастает в связи с нашей православной традицией раздавать поминальные дары.

    При этом на данный момент, даже несмотря на то, что врачи полностью снабжены всем необходимым, в пяти стратегических муниципальных больницах осталось 191 место.

    Уважаемые граждане!

    Мы верующие люди, каждый год мы идем к могилам усопших, и никто не утверждает, что должно быть иначе.

    Просто в этом году все человечество столкнулось с кризисом, и мы не можем оставаться равнодушными к нему.

    Речь идет о здоровье наших близких, а на Радоницу мы проводим время с семьей. Не надо рисковать своим здоровьем, а также здоровьем близких людей.

    Это решение принято, и никогда не бывает слишком поздно, когда речь идет о здоровье и жизнях людей.

    Оставаться дома - это лучшее, что мы можем предпринять сейчас."

     