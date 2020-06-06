"Число заболевших растет". На Радоницу кладбища Кишинева будут закрыты

В субботу, воскресенье и понедельник кладбища в Кишиневе будут закрыты для посетителей. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный примар Ион Чебан, сообщает eNews.

Такое решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью, которая провела сегодня заседание.

"В субботу, воскресенье и понедельник все кладбища Кишинева будут закрыты.

Как я уже говорил, это правильное решение, так как число заболеваний коронавирусом продолжает расти.

Немного статистики:

Только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений.

Если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то мы рискуем спровоцировать серьезную вспышку заболевания в условиях, когда, повторюсь, наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

Кроме того, риск возрастает в связи с нашей православной традицией раздавать поминальные дары.

При этом на данный момент, даже несмотря на то, что врачи полностью снабжены всем необходимым, в пяти стратегических муниципальных больницах осталось 191 место.

Уважаемые граждане!

Мы верующие люди, каждый год мы идем к могилам усопших, и никто не утверждает, что должно быть иначе.

Просто в этом году все человечество столкнулось с кризисом, и мы не можем оставаться равнодушными к нему.

Речь идет о здоровье наших близких, а на Радоницу мы проводим время с семьей. Не надо рисковать своим здоровьем, а также здоровьем близких людей.

Это решение принято, и никогда не бывает слишком поздно, когда речь идет о здоровье и жизнях людей.

Оставаться дома - это лучшее, что мы можем предпринять сейчас."