Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Глигор о видео с Платоном в прокуратуре: Это стиль Плахотнюка

    04.06.2020 00:55 TVC21 Новости - Общество

    Эксперт в области публичных политик  Штефан Глигор отметил, что не в первый раз НЦКБ, прокуратура коррупции сливали видео, которые были сделаны в процессе допроса, чтобы оказать то или иное давление, в том числе в политических целях. Мы видим, что сегодня применяется та же модель.

    Об этом в передаче «Политика» с Натальей Морарь заявил адвокат Штефан Глигор, передает enews.md

    "Можно предположить, что Плахотнюк продолжает контролировать ситуацию, несмотря на то, что прокуратурой были сделаны серьезные заявления, а ему предъявлены обвинения?" - поинтересовалась ведущая у адвоката. 

    "Он показывает свою информированность, какое количество людей на него продолжает работать, и насколько ему плевать на все. Они ничего не боятся, все сливается. Это большой минус. Когда появилось первое видео, я посчитал, что это съемка скрытой камеры. Потом понял, что это официальная запись прокуратуры", - подчеркнул Глигор.

    Глигор считает, что сегодня Плахотнюк, посредством людей, которые на него работают, показывает, на каком уровне находится наша прокуратура.

    «У меня большие сомнения, что кто-то за это ответит в уголовном порядке. Это в стиле Плахотнюка. И другой момент. По схеме, по которой шел Плахотнюк, сегодня применяется та же модель. Раньше все уголовные дела были против оппонентов Плахотнюка и козлов отпущения. Кто-то же ведь должен ответить за то, что они украли. Тогда основывались на обличительных заявлениях Шора и показаниях против Филата. А сейчас у нас Вячеслав Платон, который выступает главным свидетелем», - заявил Глигор.

    "Надо учитывать заявление генпрокурора, что все новые обвинения имеют под собой не только его заявления, но и их проверку. Если нет, то это печально", - отметила ведущая Наталья Морарь.

    «Есть банковские документы. Это не бумаги, которые можно сжечь и все запутать. Все сохраняется в электронном формате. Все есть в уголовное деле и на видно, где Вячеслав Платон объясняет те или иные транзакции и показывает логику процесса. По крайней мере то, что я видел», - отметил адвокат.

     