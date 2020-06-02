Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Реницэ: При СССР пропаганда строилась на реальных делах, а сегодня на пустом месте

    02.06.2020 15:38 TVC21 Новости - Общество

    Сегодня наша власть ничем не может похвастаться, какими-то проектами и делами, потому что ничего заметного в стране не происходит. Одни обещания, а как людям выживать? Об этом в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником рассказал Валерий Реницэ, писатель, журналист, публицист, передает eNews.

    -При советской власти пропаганда строилась так. На первой странице газеты решения партии и правительства. Дальше идут достижения науки, сельского хозяйства, космонавтики, спорта. А сейчас как? Сплошная пропаганда.

    «Как тогда преподносили нам партийную идеологию, было очень много лжи. Но надо признать, что пропаганда строилась на реальных делах. Был первый человек в Космосе, были построены ГЭС и атомные электростанции. 

    Реницэ сожалеет, что у нас сегодня пропаганда строится на пустом месте. Политики в красивых обертках уже 30 лет представляют пустые обещания.

    «На моем канале мы задали президенту конкретный вопрос, что сделала власть, чтобы помочь врачам во время пандемии? В его длинном ответе было несколько попыток ответить, но все они заканчивались только громкими обещаниями, хотя очень красочно все рисует. Ничего не может сказать, потому что просто ничего не происходит».

    Журналист считает, что у нас по большому счету ничего не меняется. И все это видят. Пропаганда на пустом месте. В Советском союзе что-то было, если отделить идеологию. Но были факты, их можно было подать. А сейчас нечего. Люди, от  президента и до всех властных структур, только много говорят.

     