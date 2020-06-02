Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Глигор: В основе споров вокруг закона о НПО лежит политический подтекст

    02.06.2020 15:40 TVC21 Новости - Общество

    В основе споров о принятии законопроекта о неправительственных организациях лежит политический подтекст. В этом уверен юрист Штефан Глигор.

    Выступая в качестве постоянного эксперта на публичных дебатах в агентстве IPN „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?”, он отметил, что „сегодня в Молдове некоторые НПО, используются для политической пропаганды и подкупа избирателей. Но с принятием нового закона они больше не смогут выполнять такую функцию. Закон вводит больше транспарентности”, - настаивает Штефан Глигор.

    Он отметил, что в парламенте существует консенсус по вопросу принятия нового закона о НПО, и Министерство юстиции принимало самое активное участие во внесении поправок в первую редакцию проекта. „Однако власти, которые несут огромные рейтинговые потери из-за пандемии и после провала кредитного соглашения с Россией, противятся окончательному утверждению законопроекта, стараясь сохранить контроль над обществом перед выборами”, - отметил эксперт. 

    „В демократическом обществе, если я не нарушаю положения Конституции и законов, государству нечего совать нос в мою деятельность. А неправительственные организации при наличии четких разграничений не имеют права вмешиваться в политическую деятельность”, - разъяснил Штефан Глигор необходимость утверждения нового закона о НПО.

    Публичные дебаты „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?” проходили в рамках проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”, который IPN реализует при поддержке Фонда Ганса Зайделя.

    Обновлено ( 02.06.2020 15:42 )  