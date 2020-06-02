Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Подписи собрали. Оппозиция требует срочного созыва Постоянного бюро Парламента
    Представители партии «Достоинство и правда», члены Постоянного бюро парламента Александру Слусарь и Мария Чобану ...
    12
    За первые пять месяцев в госбюджет было собрано 15,2 млрд. леев
    В бюджет Молдовы за первые пять месяцев текущего года поступило 15,2 млрд. леев, об об этом свидетельствуют данные Государственной ...
    7
    В этом году экспорт вина может быть самым низким за последние 20 лет
    Существует риск того, что экспорт молдавских вин в этом году будет самым низким за последние 20 лет. Это потому, что в 2020 ...
    9
    Варданян: Молдавские оппозиционеры не доверяют друг другу
    Советник президента Эрнест Варданян заявил, что председатель партии «Действие и солидарность» Санду практически ...
    54
    Тулбуре: Власти Молдовы не понимают фундаментальной вещи в отношениях с ЕС
    Реализация соглашений с ЕС, в том числе о предоставлении РМ макрофинансовой помощи, возможна только тогда, когда будут ...
    62
    Глигор: Требования ЕС нарушают необъявленную повестку молдавского истеблишмента
    Требования Евросоюза к Молдове нарушают необъявленную повестку молдавской политической элиты. ...
    54
    Санду: Мы готовы обсудить кандидатуру на пост премьера, выдвинутую платформой DA
    Партия «Действие и солидарность» могла бы поддержать кандидата от платформы DA на пост премьер-министра Республики ...
    73
    Число жертв коронавируса возросло до 298 человек
    В Министерстве здравоохранения сообщили о смерти еще 3 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким ...
    58
    Сырбу об отставке правительства: Пока не хватает голосов, но думаю, будут
    После карантина в стране объявлены послабления, но гроза не миновала, возникают новые очаги заболеваний. А политики не ...
    48
    Дело о незаконном пересечении границы Шором до сих пор расследуется
    Прошлым летом прокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной ...
    61

    • Варданян: Молдавские оппозиционеры не доверяют друг другу

    02.06.2020 10:43 TVC21 Новости - Общество

    Советник президента Эрнест Варданян заявил, что председатель партии «Действие и солидарность» Санду практически договорилась с лидером парламентской группы Pro Moldova Канду о голосовании по вотуму недоверия правительству Кику.

    «Речь не идет о создании коалиции, а лишь о достижении общей цели. При этом задачи у двух формирований разные — Майя Санду хочет облегчить себе путь к президентству, а Андриан Канду стремится остановить расследование о краже миллиарда», — отметил эксперт, передает eadaily.com

    По словам Варданяна, оппозиция консолидируется с большим трудом потому, что руководители политформирований до конца не доверяют друг другу. Поэтому им сложно готовить стратегические, далеко идущие планы.

    «Проблема для „партнеров“ заключается в том, что они друг другу не доверяют. Санду знает, что Канду хочет ее обмануть, и наоборот. Остается также непонятным, как они будут вести себя по отношению друг к другу в случае объявления досрочных парламентских выборов», — отмечает советник Додона.

    Другим важным фактором, неожиданным образом способным оказать влияние на молдавскую политику, является пока еще не озвученная позиция по этому вопросу партнера ПДС по блоку ACUM Андрея Нэстасе (партия «Платформа достоинство и правда»). Варданян считает, что глава ППДП «лучше Майи Санду понимает опасность любых договоренностей с креатурами Владимира Плахотнюка. Напомним, по мнению председателя ДПМ Павла Филипа, скрывающийся от правосудия за финансовые преступления бывший лидер демократов Плахотнюк спонсируют переход бывших коллег в группу Pro Moldova.

    «Нэстасе пока держит дистанцию, продолжая тем не менее жесткие медийные атаки на президента и Партию социалистов», — заключил Эрнест Варданян.

    Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что требования оппозиции об отставке кабинета министров дальше заявлений вряд ли пойдут. Такая его уверенность вызвана тем, что проевропейские фракции в парламенте «не готовы взять на себя ответственность за последующую дестабилизацию» в стране перед намеченными на 1 ноября президентскими выборами.

     

       