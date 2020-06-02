Варданян: Молдавские оппозиционеры не доверяют друг другу

Советник президента Эрнест Варданян заявил, что председатель партии «Действие и солидарность» Санду практически договорилась с лидером парламентской группы Pro Moldova Канду о голосовании по вотуму недоверия правительству Кику.

«Речь не идет о создании коалиции, а лишь о достижении общей цели. При этом задачи у двух формирований разные — Майя Санду хочет облегчить себе путь к президентству, а Андриан Канду стремится остановить расследование о краже миллиарда», — отметил эксперт, передает eadaily.com

По словам Варданяна, оппозиция консолидируется с большим трудом потому, что руководители политформирований до конца не доверяют друг другу. Поэтому им сложно готовить стратегические, далеко идущие планы.

«Проблема для „партнеров“ заключается в том, что они друг другу не доверяют. Санду знает, что Канду хочет ее обмануть, и наоборот. Остается также непонятным, как они будут вести себя по отношению друг к другу в случае объявления досрочных парламентских выборов», — отмечает советник Додона.

Другим важным фактором, неожиданным образом способным оказать влияние на молдавскую политику, является пока еще не озвученная позиция по этому вопросу партнера ПДС по блоку ACUM Андрея Нэстасе (партия «Платформа достоинство и правда»). Варданян считает, что глава ППДП «лучше Майи Санду понимает опасность любых договоренностей с креатурами Владимира Плахотнюка. Напомним, по мнению председателя ДПМ Павла Филипа, скрывающийся от правосудия за финансовые преступления бывший лидер демократов Плахотнюк спонсируют переход бывших коллег в группу Pro Moldova.

«Нэстасе пока держит дистанцию, продолжая тем не менее жесткие медийные атаки на президента и Партию социалистов», — заключил Эрнест Варданян.

Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что требования оппозиции об отставке кабинета министров дальше заявлений вряд ли пойдут. Такая его уверенность вызвана тем, что проевропейские фракции в парламенте «не готовы взять на себя ответственность за последующую дестабилизацию» в стране перед намеченными на 1 ноября президентскими выборами.