Тулбуре: Власти Молдовы не понимают фундаментальной вещи в отношениях с ЕС

Реализация соглашений с ЕС, в том числе о предоставлении РМ макрофинансовой помощи, возможна только тогда, когда будут работать демократические механизмы, госинституты станут свободными, борьба с коррупцией обретет видимый облик.

Об этом заявил директор Oral History Institute Moldova Алексей Тулбуре в ходе публичных дебатов в агентстве „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?”, передает ipn.md

Он отметил, что „ЕС оказывает помощь только тем партнерам, которые соблюдают определенные правила, и эту фундаментальную вещь не понимают многие руководители Молдовы на протяжении целого ряда лет”. „Они не понимают, что можно провести определенные технические вещи, например, принять стратегию или закон, но, если при этом ты, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, меняешь систему выборов, это не соответствует и букве, и духу соглашения, поэтому деньги не придут”, - пояснил Алексей Тулбуре.

По его словам, в Молдове рассуждают о помощи ЕС в парадигме колониализма: мы вам это, а вы нам в ответ – то. Но это рассуждения в духе предыдущей эпохи. „ЕС на самом деле говорит: ребята, чтобы жить лучше, надо, чтобы функционировало правосудие, надо принять такой закон, чтобы через вашу страну не отмывались деньги и т.д. ЕС помогает нам наладить нормальное функционирование институтов. И это не теоретические рассуждения, мы видим, как эти механизмы работают в других местах”, - отметил Алексей Тулбуре.

По его мнению, Молдова долгие годы деградировала, потому что так и не определилась с ответом на вопрос – принимает она эту программу развития или нет. „И я бы тоже предложил президенту Додону и премьеру Кику: ребята, если вам не нужна эта помощь, если у вас есть деньги, так и скажите - не нужна, потому что мы принципиально выступаем за другой путь развития, другую философию”, - добавил эксперт.

Он уверен, что ситуация, сложившаяся вокруг выделения европейской макрофинансовой помощи, окажет влияние на президентские выборы и вероятные досрочные парламентские выборы. „Тональность, в которой делает заявления премьер Кику, это тональность человека, либо решившего сохранить власть, либо желающего высказать все, что накопилось на душе. Вообще-то, государственные деятели высокого уровня стараются избегать таких заявлений. Так что, по всей вероятности, если Конституционный суд примет решение, что президентские и парламентские выборы возможны в один день, президент созовет лидеров парламентских партий и предложит обсудить проведение выборов”, - сказал Алексей Тулбуре.