Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Глигор: Требования ЕС нарушают необъявленную повестку молдавского истеблишмента

    02.06.2020 10:32 TVC21 Новости - Общество

    Требования Евросоюза к Молдове нарушают необъявленную повестку молдавской политической элиты.

    С таким мнением выступил в ходе публичных дебатов в агентстве IPN „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?” постоянный эксперт проекта, юрист Штефан Глигор.

    По его словам, „в Молдове для большинства участие в политике – источник доходов”. „Никто искренне не верит, что наши государственные мужи участвовали в политических выборах ради символических зарплат. А это значит, что в нашем государстве есть неофициальная, необъявленная повестка. Есть официальная, которая предлагается гражданам, а есть неофициальная, реальная, настоящая. Это зарабатывание денег, бизнес. И чтобы этот бизнес функционировал, нужны коррумпированные институты – МВД, Таможенная и Пограничная служба, судебные инстанции, высшие советы магистратуры и прокуроров, на которые можно осуществлять политическое влияние”, - отметил Штефан Глигор.

    Он убежден, что интересы простого гражданина и политической элиты в Молдове не совпадают. „Это очень разные интересы, и когда ЕС требует реальных реформ, это идет в разрез в интересами политической элиты. Ведь она не сможет получать столько, сколько привыкла. Когда будут независимые прокуроры, судьи, советы по телерадиовещанию и конкуренции, тогда маржа для коррупционного маневра политиков сильно сузится”, - подчеркнул эксперт.

    Он напомнил, что политика ЕС нацелена на построение независимых институтов, ответственных за свои сферы, потому что таким образом при внедрении каждого последующего шага ограничивается маневр для коррупционных действий политиков. „Вот здесь и кроется суть разногласий между требованиями ЕС и молдавской политической элиты, хотя по сути, все, чего от нас ждет ЕС – это вещи насущные и само собой разумеющиеся”, - заключил Штефан Глигор.

    Публичные дебаты „Почему условия европейской макрофинансовой помощи стали яблоком раздора?” проходили в рамках проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”, который IPN реализует при поддержке Фонда Ганса Зайделя.

     

       