Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • На десять объектов недвижимости, принадлежащих Плахотнюку, наложен арест

    30.05.2020 00:36 TVC21 Новости - Общество

    Суд района Чеканы принял решение о наложении ареста на десять зданий, принадлежавших бывшему председателю ДПМ Владу Плахотнюку, сообщает eNews.

    Это около 6 квартир и 4 нежилых помещения, стоимость которых оценивается примерно в 33 млн. леев, передает point.md

    Антикоррупционная прокуратура представила суду шесть запросов в отношении применения ареста на имущество, фактическим владельцем которого является Влад Плахотнюк.

    Остальные пять запросов, в которых прокуроры требовали конфискации вилл в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей и лодки, зарегистрированных в Швейцарии, а также 4 автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова, на сумму 7,7 млн. евро, были отклонены.

    По данным Генеральной прокуратуры, список объектов недвижимости был определен Агентством по возвращению имущества, добытого преступным путем, которое установило, что, хотя все они зарегистрированы на третьих лиц, их фактическим собственником является Плахотнюк.

    Прокуратура будет оспаривать решение суда и настаивать на аресте всего движимого и недвижимого имущества, фактическим бенефициаром которого является Плахотнюк.

     

       