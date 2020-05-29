Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Суд отказал в начале процедуры банкротства компании Avia Invest
    Кишиневский суд вынес решение об отказе в судебной процедуре о возбуждении банкротства компании Avia Invest. Об этом говорится ...
    33
    Райлян о деловой активности при пандемии: На 40% возросло число онлайн-заявок
    С момента начала кризиса в области здравоохранения, который привел к ограничениям деятельности в экономическом секторе, ...
    13
    Тэнасе: КС еще 5 лет назад рассмотрел проблему проведения парламентских выборов
    Бывший председатель Конституционного суда (КС) Александр Тэнасе утверждает, что проблема проведения парламентских выборов ...
    57
    Додон: Я не думаю, что в ближайшие 10-15 лет Молдова станет членом ЕС
    Фото: TVC21 Глава государства скептически относится к идее евроинтеграции Республики Молдова. Однако Додон утверждает, ...
    14
    Прокуратура отказала Санду:
    Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против тех, кто одобрил соглашение между правительствами ...
    40
    Глигор: Декларация о захваченном государстве останется стерильным документом
    Фото: TVC21 Эксперт в области публичных политик  Штефан Глигор отметил, что на сегодняшний день декларация о захваченном ...
    36
    Тэнасе о предложении провести реформу КС: Это очень опасный проект
    Конституционный судья в отставке, экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе, считает опасным проект реформирования ...
    37
    Дефицит госбюджета Молдовы к началу мая больше, чем за весь 2019 год
    Доходы госбюджета Молдовы к началу мая составили 11,433 млрд. леев ($635,2 млн.), сократившись по сравнению с аналогичным периодом ...
    35
    Додон о предложении подать в отставку: Это неправильный путь
    Президент Молдовы Игорь Додон ответил на предложении Майи Санду уйти в отставку для проведения парламентских и президентских ...
    44
    Тофилат: По какой цене будем получать газ
    Пока в стране кипят политические страсти, власти позабыли о бытовых проблемах. Но совсем недавно появилась информация ...
    43

    • Тэнасе: КС еще 5 лет назад рассмотрел проблему проведения парламентских выборов

    29.05.2020 01:21 TVC21 Новости - Общество

    Бывший председатель Конституционного суда (КС) Александр Тэнасе утверждает, что проблема проведения парламентских выборов одновременно с президентскими была рассмотрена 5-6 лет назад.

    Об этом Александр Тэнасе заявил в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Конституционный суд тогда вынес очень обширное решение, ответив на все вопросы. В решении конкретно говорится, как должна работать существующая модель по выборам, почему выборы нельзя совмещать, включая ситуацию, когда президент избирается всеобщим голосованием, а не в парламенте. Я не вижу оснований для пересмотра этого решения. Странно, когда депутаты обращаются в КС, который уже вынес определенные решения. Есть еще один момент, связанный с совмещением должности президента и лидера партии. Есть решение КС, которое отвечает на этот вопрос, президент не может быть одновременно и лидером партии", - отметил Тэнасе.

    Напомним, что недавно Василий Боля выступил с инициативой вернуть президенту право быть лидером партии.

     

     

       