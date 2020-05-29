Тэнасе: КС еще 5 лет назад рассмотрел проблему проведения парламентских выборов

Бывший председатель Конституционного суда (КС) Александр Тэнасе утверждает, что проблема проведения парламентских выборов одновременно с президентскими была рассмотрена 5-6 лет назад.

Об этом Александр Тэнасе заявил в эфире программы "Главное" с Лилией Бураковской.

"Конституционный суд тогда вынес очень обширное решение, ответив на все вопросы. В решении конкретно говорится, как должна работать существующая модель по выборам, почему выборы нельзя совмещать, включая ситуацию, когда президент избирается всеобщим голосованием, а не в парламенте. Я не вижу оснований для пересмотра этого решения. Странно, когда депутаты обращаются в КС, который уже вынес определенные решения. Есть еще один момент, связанный с совмещением должности президента и лидера партии. Есть решение КС, которое отвечает на этот вопрос, президент не может быть одновременно и лидером партии", - отметил Тэнасе.

Напомним, что недавно Василий Боля выступил с инициативой вернуть президенту право быть лидером партии.