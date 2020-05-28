Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику о смертности от COVID-19: В Молдове в два раза меньше, чем в среднем по миру

    28.05.2020 14:20 TVC21 Новости - Общество

    На 100 подтвержденных заболевших, у нас показатель 3.7. И это при том, что наша медицина в тяжелейшей ситуации. Спасибо врачам и всему медперсоналу, что они спасают наши жизни. Об этом Ион Кику говорил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передает eNews.

    «На последней пресс-конференции я представлял сравнительный анализ. У нас на 100 подтвержденных заболевших, сейчас 3.7, притом, что мировой показатель 7 %, то есть у нас в два раза меньше, чем в среднем по миру.»

    Ион Кику напомнил, что 30 лет финансировали здравоохранение по остаточному принципу.

    «Думаете, что такое отношение остается без последствий? Мы должны благодарить наших врачей, весь медицинский персонал, что они нас вытаскивают, помогает в таких условиях».

    Премьер упрекнул некоторые телеканалы, которые субъективно подают информацию: катастрофа!

    «Хотят показать нашим гражданам, что здесь ничего не умеют, и есть выход, но только не в этой стране. Я этого не приемлю. Да, у нас очень сложная ситуация. Но достоинство, качества и талант наших граждан никто не должен унижать», уверен Ион Кику.

     

       