Глигор: С моей точки зрения, у нашей страны нет другого шанса, кроме досрочных выборов

Даже самые разношерстные силы, противоборствующие группировки, в которых абсолютно разные взгляды на многие вещи, могут создать в парламенте альянс, скорее всего технический, чтобы удержаться у власти, или подготовиться к досрочным выборам. Свое видение развития событий в передаче «Главное» с Лилией Бураковской представил адвокат Штефан Глигор, сообщает eNews.

«Интересы государства и интересы некоторых политиков - это разные вещи. Я говорю, как человек, который живет в этой стране и которому надоела крысиная, мышиная возня, посредственная, жалкая, недостойна государственных деятелей и депутатов».

Глигор видит три сценария, учитывающие составляющие силы парламента. Один разыгрывает Плахотнюк.

«Это формирование правящего большинства - с Pro-Moldova, партией Шор, PAS и Платформой Da. Это абсолютно разношерстые, по своим ценностям и принципам формированиям. Из всего этого предполагается формирование нового большинства с назначением какого-то кабмина после свержения Кику».

Адвокат этот вариант считает самым безумным, самоубийственным с точки зрения правых партий план.

«Второй сценарий создания коалиции ПСРМ-Pro-Moldova. Сегодня кажется, что это невозможно, там противостояние Канду-Додон».

-Но им не хватает голосов?

«Их 12 и 37. Когда надо будет, их станет больше. В резерве есть достаточно. Не сомневаюсь, что никто не стал бы тратить ресурсы, чтобы выдергивать этих людей. Математически достаточно, чтобы этот сценарий сыграл. Он может действовать до парламентских выборов в 2023 года».

Глигор озвучил и третий сценарий, возвращение формулы ПСРМ-ACUM, или частично ACUM. Там также достаточно голосов, чтобы идти в каком-то направлении. Не верю в создание коалиции, но в техническом плане возможно в том случае, если они договариваются, что нужно идти на досрочные выборы.

«С моей точки зрения, у нашей страны нет другого шанса, кроме досрочных выборов. Учитывая 40 мандатов, перебежчиков, на которых висят подозрения и обвинения в коррупции, в представлении третьих лиц, в олигархизации, в узурпировании власти, это компрометирующие себя люди, которые пришли в парламент в результате самых коррумпированных выборов в нашей истории», уверен адвокат.