Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Очевидно, что в пакете, предложенном Додону, находились не крашеные яйца

    28.05.2020 13:59 TVC21 Новости - Общество

    Майя Санду считает, что в любой нормальной стране правоохранительные органы отреагировали бы на видео, на котором президенту страны передают пакет.

    «Мы не преувеличиваем, в любой нормальной стране такой эпизод был бы подобен землетрясению для всех государственных учреждений» - заявила Майя Санду в интервью для «Свободной Европы», комментируя видеозапись, на которой Влад Плахотнюк предлагает Игорю Додону пакет, передает zugo.md

    «Вы представляете себе такую ситуацию в нормальной стране, когда появляется видео с самим президентом страны, на видео пакет, а президент говорит: «Отдайте пакет Корнелу, он должен выплатить зарплаты». Зарплаты? Очевидно, что в этой сумке не крашеные яиц, ведь зарплату не платят яйцами или бубликами. При этом правоохранительные органы не отреагировали. Так что, мы не преувеличиваем. Люди должны понять, что мы не преувеличиваем, в любой нормальной стране такой эпизод был бы похож на землетрясение для всех государственных учреждений. Прокуратура выпустила очень скромное коммюнике, в котором говорилось, что они ждут уведомлений», - прокомментировала Санду.

     

       