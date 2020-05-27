Серафим Урекян: Депутатов скупают, как ягнят перед Пасхой

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Обидная практика, которая наблюдалась в 1999 году. Именно тогда мне предлагали возглавить правительство. Но я отказался. Об этом в передаче «Главное» с Ниной Димогло рассказал экс-ген-примар Кишинева Серафим Урекян.

«Я знаю, что на базарах перед Пасхой продаются барашки. Но сейчас рынки закрыты, а вот депутаты покупаются и продаются. Это обидно, это унижение народа, плевок в лицо, гордость, в достоинство людей. И чего добиваются, что это даст? Кому будет лучше?», - отметил бывший примар Кишинева Серафим Урекян, передает enews.md

Урекян напомнил, что мы приближаемся к той ситуации, которая сложилась с премьер-министрами, правительствами в 1999 году: "Меня тогда хотели назначить премьером, я отказался. Потом еще предлагали должности".

"Хочу сказать, зная хозяйственные механизмы центральной и местной администрации, это правительство справляется со своими обязанностями», - уверенно утверждает Урекян.