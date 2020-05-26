Глигор о заявлении Стояногло по делу Платона: Мне кажется - это пример неудачного коммуницирования генерального прокурора

Фото: TVC21

Штефан Глигор, анализируя заявление г-на Стояногло по поводу фальсификации дела Вячеслава Платона и возможного его освобождения, напомнил, что у фигуранта не одно уголовное дело. Наверное, прежде чем выходить к СМИ, стоит внимательнее готовиться к подобным утверждениям. Об этом адвокат заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передает eNews.

-У меня на передаче была г-жа Санду. И она сказала, что очень скоро дело Платона будет пересмотрено и его отпустят.

«Мне кажется, это пример неудачного коммуницирования генерального прокурора. С моей точки зрения, в будущем он должен быть осторожнее. У г-на Платона есть определенная репутация, о нем неоднократно писали СМИ, об его возможном участии в разных схемах, в российском ландромате».

Глигор напомнил, что Плахотнюк и его юстиция сфальсифицировали дело Платона, так как у них был конфликт. И они решили посчитаться друг с другом, но это не значит, что у закона и прокуратуры нет вопросов к Платону.

«Генпрокурор вышел к прессе по поводу записи передачи Игорю Додону знаменитого кулька. И через два часа он говорит о Плахотнюке, Платоне. Это добавило вопросов к прокуратуре».

Адвокат считает, что прокуратуре надо продуманнее коммуницировать заявления в отношении всех – Плахотнюка, Платона, других подозреваемых и приговоренных по разным делам.