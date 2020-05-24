Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан о детях, проживающих на Республиканском стадионе: Необходим специальный центр (видео)

    24.05.2020 18:07 TVC21 Новости - Общество

    "Есть люди, которые занимаются проблемой детей, проживающих на Республиканском стадионе. Важно акцентировать внимание на данной проблеме, к сожалению, она существует".

    Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил генпримар столицы Ион Чебан, пишет poimt.md.

    "Эта проблема касается не только муниципалитета, большинство детей не из Кишинева. Несмотря на то, что их отвозят по соответствующим районам, они все равно оказываются на территории муниципия Кишинев. Было проведено не первое тестирование на COVID-19. Был случай, когда дети были отправлены в больницу имени Игнатенко, они там перевернули все вверх дном и сбежали. Я считаю, что должен работать круглосуточный центр, который мы должны создать вместе с Министерством здравоохранения", - отметил Чебан.

     

     