Мунтян: До тех пор, пока не начнут сажать за невыполненные обещания, ничего не изменится

Наша беда – несменяемость политической элиты. Идет простая ротация, и на первый план всплывают одни и те же личности. Они дают нереалистичные обещания, не выполняют их, а потом еще и ни за что не отвечают. Тогда как в Старой Европе все по-другому. Об этом в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником на TVC-21 заявил Юрий Мунтян, экс-депутат парламента РМ, передает eNews.

«У нас еще никого не сажали. Филат не в счет. Как только начнут это делать, к словам начнут относиться трепетно и серьезно. И обещания будут давать реалистичные. Но картина куда сложнее».

Политик привел пример с Восточной Европой.

«Там тоже политическая элита полностью противопоставлена обществу, везде и всюду, включая новых членов ЕС, Польшу и Болгарию. Она перед обществом не несет ответственности, а у него нет никаких инструментов и рычагов воздействия на нее. Единственная возможность, по крайне мере в условиях демократической ротации, но опять же внутри той самой элиты».

Мунтяну отмечает, что в Старой Европе возможны варианты: полная смена элит, ее жесткая и суровая ответственность. И сожалеет, что у нас пока этого нет.