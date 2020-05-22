Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кульминский: Все, кто пойдет на сделку с Плахотнюком - будут перемолоты (видео)

    22.05.2020 23:11 TVC21 Новости - Общество

    Если Платформа DA и ПДС пойдут на сделку с Плахотнюком, это будет ошибкой с их стороны.

     

    Об этом заявил в передаче «Главное»  с Ниной Димогло, политолог Влад Кульминский, пишет point.md.

    "Перемололи партию Филата, Партию коммунистов, перемололи даже господина Гимпу, который неперемалываемый в принципе. Перемололи всех, кто попадал в эту мясорубку. Если Платформа DA и ПДС  пойдут на закулисные договоренности с Плахотнюком, они тоже будут перемолоты. Когда ты начинаешь играть по правилам закулисных, тайных договоренностей, делить портфели, участвовать в коррупционных потоках, выхода оттуда нет", - подчеркнул Кульминский.

     

     