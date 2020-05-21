Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Платформа DA призывает создать комиссию по расследованию незаконного обогащения президента

    21.05.2020 12:09 TVC21 Новости - Общество

    Слусарь сослался на видеозаписи, на которых Додон запечатлён вместе с Яраловым и Плахотнюком.

    Депутаты парламентской фракции партии Платформа „Достоинство и правда” призывают создать специальную комиссию по расследованию „актов коррупции и незаконного обогащения президента Игоря Додона”.

    По их словам, это первый шаг к тому, чтобы покарать главу государства, а проект постановления будет зарегистрирован уже сегодня, 21 мая, передаёт ipn.md

    На пресс-конференции депутат Александру Слусарь сослался на некоторые видеозаписи, показанные в публичном пространстве, на которых президент Игорь Додон запечатлён вместе с Сергеем Яраловым и Владом Плахотнюком, и последний якобы передаёт главе государства кулёк, „предназначенный для выплаты зарплат”.

    „Пришло время, чтобы Игорь Додон, после трёх с половиной лет „славной” деятельности, был наказан. Вероятно, это видео было последней каплей”, - сказал парламентарий.

    По его словам, фракция Платформы DA впервые решила инициировать процедуру наказания президента, чего не было в истории Республики Молдова. Александру Слусарь заявляет, что в юридическом плане имеются различные мнения, но комиссия является лишь первым шагом. По его мнению, в состав комиссии должны войти только депутаты с безупречной репутацией. Он надеется, что на следующей неделе или, возможно, даже в эту пятницу, создание комиссии будет поддержано большинством депутатов.

    Депутат Дину Плынгэу отметил, что этой комиссии предстоит расследовать все обстоятельства причастности президента к актам коррупции и незаконного обогащения. Ведь, по его словам, имеются обоснованные подозрения в том, что глава государства несёт ответственность за нарушение своих конституционных полномочий. Более того, он замешан в ещё более тяжких действиях, посягающих на принцип верховенства закона.

    Депутат Игорь Мунтяну заявил, что президент страны, присягая на верность национальным интересам, должен быть символом неподкупности и преданности народу этой страны. „В условиях, когда имеются разумные подозрения в недостойном поведении в виде принятия денег, подозрения по поводу того, каким образом он осуществлял управление отдельными направлениями, подозрения по поводу координации действий, наводящих на мысль о незаконном финансировании из-за рубежа той партии, которую он представлял, парламент не только вправе создать комиссию для внесения ясности, но и обязан это сделать”, - сказал Игорь Мунтяну.

     