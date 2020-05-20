Тэнасе о высказываниях митрополии о чипах в вакцинах: Думал, что это шутка

Экс-председатель Конституционного суда Александру Тэнасе заявил, что его удивило обращение митрополии к правительству, в котором они сообщали, что не нужно ставить гражданам вакцину от коронавируса из-за опасности чипов.

"Читая рекомендации митрополии Молдовы относительно борьбы с пандемией COVID-19, я подумал, что это безвкусная шутка", - заявил Тэнасе. По его словам, в этой "схеме заговора" отсутствуют только покемоны и масоны, пишет cotidianul.md

В то же время Александру Тэнасе также сказал, что "рекомендации" митрополии кажутся скорее следствием мракобесной секты, чем религиозного культа, официально зарегистрированного в Министерстве юстиции".

Бывший министр юстиции также заявил, что единодушно признано, что иммунизация является наиболее эффективным вкладом в общественное здравоохранение, в профилактику инфекционных заболеваний.

"По этим причинам правительство Республики Молдова утвердило Национальную программу вакцинации на 2016–2020 годы, на которую выделены значительные государственные средства. Такие сообщения лишь подрывают и ставят под угрозу усилия правительства (финансируемые из наших собственных денег). Я думаю, что было бы целесообразно, чтобы Министерство юстиции выступило против антисоциальных подрывных кампаний представителей религиозного культа", - отметил Тэнасе.

Ранее сообщалось, что митрополия Молдовы обратилось в правительство по поводу вакцины от коронавируса. Хотя она еще даже не изобретена, митрополия Молдовы уже просит власти сделать вакцинацию добровольной, а не обязательной.

В документе содержаться ничем не подкрепленные обвинения в адрес Билла Гейтса и технологии 5G.

"Необходимо заявить, что вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств. Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как путь для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G", - говорит митрополия.

В то же время она упоминает, что "Билл Гейтс считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины, которая вводит наночастицы в организм, которые реагируют на волны, передаваемые технологией 5G, и позволяют системе дистанционно управлять людьми".

"В итальянском парламенте один из депутатов официально потребовал арестовать международного преступника Билла Гейтса, который обвиняется в преступлении против человечности, спровоцировав смерть 500 000 детей в Индии с помощью вакцин, он обвиняется в идеях геноцида по сокращению населения планеты. Считается, что технология 5G в сочетании с определенными вакцинами, применяемыми в Китае и Италии, послужила основой для появления этого вируса, который перевернул всю планету с ног на голову", - также говорится в обращении к властям.