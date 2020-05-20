Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан сказал, почему в Кишиневе не могут бесплатно раздавать маски населению

    20.05.2020 13:53 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Генпримар считает, что город не может обеспечить масками даже самые уязвимые слои населения, бюджет ведь не резиновый. Это по силам лишь небольшим городам, где проживает до 20 тысяч населения. Свою позицию Ион Чебан высказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, передает eNews.

    -Многие перечисляли средства в помощь примэрии для борьбы с короновирусом. Есть ли возможность за этот счет приобретать для населения маски? Люди никуда не могут зайти без них.

    «Когда были рекомендации носить маски – это не значит только медицинскую маску. Ее можно изготовить очень просто, начиная от салфетки и заканчивая платками или другими средствами». 

    -То есть спасение утопающих дело рук самих утопающих?

    «Не совсем так. Мы должны знать, где и каким образом это сделать. Но бюджет не резиновый».

    -Мы видели, как в Унгенах бесплатно раздавали маски. Кишинев – столица, как сказал один политик, это город для богатых людей?

    «Можно показывать на примере отдельных городов, но в Кишиневе населения в 40, 50, в разы больше. Когда речь идет о 20 тысячах масок – мы можем это хоть завтра сделать. Но когда речь идет о миллионе масок. А сколько раз они должны их менять? Через каждые три часа.

    -Я думаю, что у вас может остались какие-то средства на счете. 2.5 млн лей? Как идея, одиноким старикам и многодетным матерям, еще и дети.

    «В Кишиневе все-таки большинство носят маски там, где это рекомендовано. Пенсионеры одни из самых дисциплинированных, и видно, что они не всегда в медицинских, а импровизированных. Надо понимать, что моя маска защищает вас, а ваша – меня. Эта рекомендация, которая существует в более 60-ти странах, в тысячах городах и регионах».

    Чебан уверяет, что городская администрация старается сделать все, чтобы город соответствовал, транспорт и учреждения тоже, чтобы бороться с короновирусом.

    «В первую очередь я говорю о врачах и заканчиваю теми людьми, которые заботятся о чистоте», - сказал генпримар.

     