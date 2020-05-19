Кульминский: У Додона пытаются

В стране идет противостояние между бывшими товарищами, ставшими врагами. Но это не значит, что процесс идет в пользу государства. Это борьба за коррупционные финансовые потоки.

Свою точку зрения в передаче «Главное» с Ниной Димогло, высказал политолог Влад Кульминский, передает enews.md

"Все, что позволяет себе здесь делать Плахотнюк, считает журналист Чубашенко, это плюс Западу. Вы согласны?", - спросила ведущая программы.

«Я не думаю. Это может быть плюс только хаотизации. Я очень боюсь того, что наши госучреждения на каком-то этапе просто начнут разрушаться. Не нужно думать, что мир, в котором мы живем, постоянный. Все меняется каждую секунду. И процессы деградации государства во многом необратимы», - отметил Кульминский.

Политолог приводит пример. В ООН около 200 государств, треть из них находится очень близко к состоянию несостоявшихся государств, где не работают институты.

«К сожалению, в РМ очень низкая степень доверия к ним. Потому что их постоянно используют в своих целях. Нет причин им доверять - МВД, Прокуратуре, НЦКБ, нашему правительству. Потому что они постоянно делают вещи, которые у нормального здравого человека вызывают ужас», - сказал политолог.

Кульминский предполагает, что процесс, который мы наблюдаем сегодня, может привести, что РМ еще дальше продвинется к пути несостоявшегося государства.

«В стране идет процесс передела власти. И сегодня у президента Додона пытаются отжать власть далеко не в интересах РМ. Мне видится, что это пытаются сделать Плахотнюк и группа Шор. Но ничего общего с процессом демократизации или создания какой-то модели государственного развития эти процессы не имеют. Идет процесс разборок между бывшими друзьями-товарищами, а ныне врагами», - сказал Кульминский.

По словам Кульминского, они поссорились из-за того, кто будет контролировать те или иные доходные области государства. Сегодня у Додона пытаются отжать коррупционные потоки и контроль над властью, которая ему это обеспечивает.