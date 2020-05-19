Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кульминский: У Додона пытаются "отжать" власть Плахотнюк и группа Шора

    19.05.2020 01:36 TVC21 Новости - Общество

    В стране идет противостояние между бывшими товарищами, ставшими врагами. Но это не значит, что процесс идет в пользу государства. Это борьба за коррупционные финансовые потоки.

    Свою точку зрения в передаче «Главное» с Ниной Димогло, высказал политолог Влад Кульминский, передает enews.md

    "Все, что позволяет себе здесь делать Плахотнюк, считает журналист Чубашенко, это плюс Западу. Вы согласны?", - спросила ведущая программы.

    «Я не думаю. Это может быть плюс только хаотизации. Я очень боюсь того, что наши госучреждения на каком-то этапе просто начнут разрушаться. Не нужно думать, что мир, в котором мы живем, постоянный. Все меняется каждую секунду. И процессы деградации государства во многом необратимы», - отметил Кульминский.

    Политолог приводит пример. В ООН около 200 государств, треть из них находится очень близко к состоянию несостоявшихся государств, где не работают институты.

    «К сожалению, в РМ очень низкая степень доверия к ним. Потому что их постоянно используют в своих целях. Нет причин им доверять - МВД, Прокуратуре, НЦКБ, нашему правительству. Потому что они постоянно делают вещи, которые у нормального здравого человека вызывают ужас», - сказал политолог.

    Кульминский предполагает, что процесс, который мы наблюдаем сегодня, может привести, что РМ еще дальше продвинется к пути несостоявшегося государства.

    «В стране идет процесс передела власти. И сегодня у президента Додона пытаются отжать власть далеко не в интересах РМ. Мне видится, что это пытаются сделать Плахотнюк и группа Шор. Но ничего общего с процессом демократизации или создания какой-то модели государственного развития эти процессы не имеют. Идет  процесс разборок между бывшими друзьями-товарищами, а ныне врагами», - сказал Кульминский.

    По словам Кульминского, они поссорились из-за того, кто будет контролировать те или иные доходные области государства.  Сегодня у Додона пытаются отжать коррупционные потоки и контроль над властью, которая ему это обеспечивает.

     