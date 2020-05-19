Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Стояногло: Платона осудили незаконно, его приговор пересмотрят

    19.05.2020 01:33 TVC21 Новости - Общество

    С таким заявлениям выступил Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло в ходе сегодняшнего брифинга.

    «Дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано. Обвинение было основано на намеренно искаженной оценке и неправильном толковании фактов, которые явились результатом обвинений Шора. Платон был абсолютно незаконно осужден и незаконно отбывал наказание.

    Обвинение инициирует процедуру пересмотра приговора и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела. Мы попросим суд рассмотреть дело прозрачным образом», - сказал Стояногло, цитирует jurnal.md

     