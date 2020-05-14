Демидецкий: Плахотнюку в Майями делать нечего

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В обществе гадают, кто стоит за оттоком депутатов ДПМ и какова в этом роль беглого олигарха. Сумеет ли он, сохранить свои финансовые потоки, вернуться в страну или он будет мстить обидчикам издалека. Комментарий в передаче «Главное» с Ниной Димогло Валерия Демидецкого, руководителя представительства ТАСС в Молдове, сообщает eNews.

«Надо быть очень наивным человеком и очень плохо знать политику Молдавии, чтобы думать, что г-н Плахотнюк уедет в Майами и будет просто так греться. Знаете, там и олигархам из бывшего советского пространства делать нечего. Взять того же Березовского, который полез в петлю. Это было очень легко в 90-е годы в России зарабатывать деньги, компании прикупать. Но там такие вещи не проходят. И к людям, кто прошел бандитский период, относятся с презрением».

Демидецкий уверен, что г-н Плахотнюк делает все для того, чтобы или вернуться, или сохранить еще действующие финансовые потоки, но к ним сегодня подбирается прокуратура. Или хотя бы отомстить тем, кто его отодвинул от власти.

«То, что он находится в Майами, несмотря на заявленные Госдепом санкции, говорит о том, что его будут использовать те люди, у которых он сегодня находится. Все эти разговоры о принципах, ценностях, к сожалению, канут в лета».

Может быть после пандемии и экономического кризиса мир будет другим, как говорит г-н Кику, но пока я наблюдаю совсем другую вещь. Все-таки геополитика играет важную роль, считает журналист.