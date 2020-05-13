Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чуря: Чтобы вернуться во власть Санду нужно объединиться с олигархами (видео)

    13.05.2020 18:42 TVC21 Новости - Общество

    В обществе идет бурное обсуждение и строятся варианты, каким может стать новое правительство, если правым удастся свалить кабинет Кику. Свое мнение в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказал политолог Корнелиу Чуря.

    «Pro-Moldova понимает, что чрезмерное сближение с Майей Санду чревато. Найти меру, создать альянс и в то же время не потерять лицо, это сложная проблема для правых. Они должны попасть во власть, но для этого они неминуемо должны объединиться с олигархами», - считает политолог, передает eNews.
    Чуря считает, что правые партии теряют свою политическую видимость, которую уже частично потеряли в прошлом году. И в этом капкан.
    «Но Санду об этом прямо сказала, что они готовы пожертвовать своим имиджем и популярностью, чтобы создать новый альянс. Здесь все грамотно сделано. Pro-Moldova предлагает себя, как олигархическая составляющая будущего проевропейского правительства», - сказал Корнелиу Чуря.
    Политолог уверен, что для Майи Санду и Андрея Нэстасе это проблематично. И важно, что скажет Запад. Он подтолкнет их к олигархам или будет их придерживать, и не даст им туда лезть.
     

     