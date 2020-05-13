Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Об этом заявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров на сегодняшней пресс-конференции.

    13.05.2020 12:42 TVC21 Новости - Общество

    Таким образом, дипломы будут выдаваться на основании средней годовой оценки за время обучения в лицее, сообщает agora.md.

    «Сегодня на заседании правительства мы предложим законопроект об отмене организации и проведения национальных выпускных экзаменов, сессии 2020 года, который должен быть одобрен парламентом Республики Молдова», - сказал министр.
    Министр сказал, что были рассмотрены три других сценария, которые включают «рискованные обязательства» для Минобразования: сдача экзамена в существующих центрах, в учреждениях по месту обучения или онлайн. По мнению Игоря Шарова, сдать онлайн-экзамен технически невозможно, а в двух других случаях повышается риск заражения новым коронавирусом.
    В этом году 17 599 учащихся должны были сдать экзамены на степень бакалавра.
     

     