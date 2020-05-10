Министр образования: Я призываю учителей не перегружать детей

Министр образования культуры и исследований Республики Молдова Игорь Шаров обратился к молдавским учителям и воспитателям и призвал их не перегружать детей в период дистанционного обучения.

"Кто бы ни старался меня убедить, что дистанционное образование - это дело будущего, школа всегда есть, была и будет. Когда мы говорим о здоровье детей, я еще раз попрошу преподавательский состав не перегружать детей. По этому поводу мы часто получаем и звонки, и письма", - сказал Шаров в передаче «Главное» с Ниной Димогло, пишет point.md.

По его словам, министерство делает акцент и на здоровье учителей.

"Мы ставим во главу угла здоровье преподавателей. Сейчас, наверное, и родители поняли, что такое быть преподавателем. Но и в то же время, если говорить о качестве преподавания, то для каждого уровня оно разное. В детских садах, в начальных, гимназических, лицейских классах, и на уровне университетов и профтехучилищ есть разные сложности, но больше проблем наблюдается на начальных этапах образования. Речь идет о детских садах и начальных классах. Есть перегибы и со стороны воспитателей. Я хочу к ним и к учителям начальных классов также обратиться, чтобы они не перегружали детей и понимали, что сейчас родители выполняют их роль. Это понимание необходимо до конца учебного года. А насчет того, чтобы наверстать, мы всегда наверстаем", - добавил министр.