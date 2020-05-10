Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Тэнасе: Если власти будут мстить судьям, Молдова рискует быть в изоляции
    Бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе считает, что важность решения КС о признании неконституционным ...
    1
    Министр образования: Я призываю учителей не перегружать детей
    Министр образования культуры и исследований Республики Молдова Игорь Шаров обратился к молдавским учителям и воспитателям ...
    4
    Санду: Ренато Усатый пытался со мной связаться, но мы не разговаривали
    Лидер ПДС Майя Санду в передаче «Главное» с Лилией Бураковской  отметила, что не общается с лидером "Нашей ...
    6
    Молдова празднует День Победы
    Кишинев отметил День Победы, не смотря на Чрезвычайное положение в стране и запрет на массовые мероприятия. ...
    312
    Канду: Мы открыты для того, чтобы подписать вотум недоверия правительству
    Бывший демократ Андриан Канду утверждает, что возглавляемая им парламентская группа Pro-Moldova открыта для «подписания ...
    214
    Нэстасе о решении КС: Закон начинает работать на благо людей
    Председатель ППДП Андрей Нэстасе приветствовал решение КС, который вчера признал неконституционным кредитное соглашение, ...
    99
    Дьяков: Четыре депутата покинули Демпартию за очень большие суммы
    фОТО: TVC21 Четыре депутата, покинувшие ДПМ, сделали это из-за материальных интересов. ...
    379
    Четыре депутата-демократа покинули фракцию
    Таким образом, Виолетта Иванов и Владимир Витюк вышли из ДПМ и присоединились к группе Pro-Moldova, возглавляемой Андрианом ...
    173
    Михалко: Атаки в адрес независимых СМИ – недопустимы
    Любые атаки, направленные против независимой прессы, недопустимы. Так глава делегации Европейского союза в Молдове Петер ...
    382
    Совет ЕС согласовал выделение Молдове 100 млн евро для преодоления последствий эпидемии коронавируса
    Послы ЕС накануне одобрили предложение Еврокомиссии предоставить макрофинансовую помощь в размере 3 млрд. евро десяти ...
    193

    • Министр образования: Я призываю учителей не перегружать детей

    10.05.2020 16:06 TVC21 Новости - Общество

    Министр образования культуры и исследований Республики Молдова Игорь Шаров обратился к молдавским учителям и воспитателям и призвал их не перегружать детей в период дистанционного обучения.

    "Кто бы ни старался меня убедить, что дистанционное образование - это дело будущего, школа всегда есть, была и будет. Когда мы говорим о здоровье детей, я еще раз попрошу преподавательский состав не перегружать детей. По этому поводу мы часто получаем и звонки, и письма", - сказал Шаров в передаче «Главное» с Ниной Димогло, пишет point.md.

    По его словам, министерство делает акцент и на здоровье учителей.

    "Мы ставим во главу угла здоровье преподавателей. Сейчас, наверное, и родители поняли, что такое быть преподавателем. Но и в то же время, если говорить о качестве преподавания, то для каждого уровня оно разное. В детских садах, в начальных, гимназических, лицейских классах, и на уровне университетов и профтехучилищ есть разные сложности, но больше проблем наблюдается на начальных этапах образования. Речь идет о детских садах и начальных классах. Есть перегибы и со стороны воспитателей. Я хочу к ним и к учителям начальных классов также обратиться, чтобы они не перегружали детей и понимали, что сейчас родители выполняют их роль. Это понимание необходимо до конца учебного года. А насчет того, чтобы наверстать, мы всегда наверстаем", - добавил министр.

     

     