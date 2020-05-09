Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кишинев празднует День Победы

    09.05.2020 16:12 TVC21 Новости - Общество

    Кишинев отметил День Победы, не смотря на Чрезвычайное положение в стране и запрет на массовые мероприятия.

    Официальные лица Молдовы в субботу приняли участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню победы и памяти героев, павших за независимость родины, на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.

    Премьер Молдовы Ион Кику заявил, что 75 лет назад закончилась одна из самых кровавых войн в истории человечества, поэтому люди должны хранить в сердцах память о Победе в Великой Отечественной войне, чтобы ценить мир.

    "Хочу поздравить всех с Днем Победы, 75 лет назад закончилась самая кровавая война в истории человечества, война, которая забрала жизни более 50 миллионов людей, их жизнь была возложена на алтарь ради человечества, ради мира. Нужно помнить об этом, сохранить это в своем сердце и не забывать никогда. Мир — это самое важное, что есть для людей", - сказал Кику журналистам.

    Политики, гражданские активисты и просто жители Кишинева приезжали на мемориал «Вечность», чтобы возложить цветы к Вечному огню и помянуть тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашей головой.

    Сегодня же, в честь Дня Победы байкеры Молдовы организовали акцию, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны из Кишинева и Бельц.

    "Ребятки, сегодня байкеры Молдовы сделали ещё одно очень достойное дело ! Мы поздравили всех оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Кишиневе (80 человек), а завтра парни поздравят всех в Бельцах (18 человек)", - написал в Facebook один из байкеров.

    Еще одна акция, приуроченная ко Дню Победы была организована  активистом Игорем Тулянцевым. В назначенный час с аэродрома под Кишинёвом в небо взмыл легендарный самолёт АН-2 с 12 парашютистами на борту. У каждого в руках – копия знамени Победы, того самого, что гордо развевалось над поверженным Рейхстагом.

    Ровно в полдень парашютный десант совершил высадку над Кишинёвом, приземлившись в назначенной заранее точке со знамёнами в руках. Одна из копий – 15-метровая была хорошо видна издалека.

     «Но невозможно и даже кощунственно было попросту остаться в стороне в год 75-летия Великой Победы. Победоносные участники войны – настоящие герои и мы должны отдать дань их подвигу и выразить безмерную благодарность за мирное небо над головой. Они являются для нас примером для подражания и каждый из нас должен приложить все усилия, чтобы хоть немного им соответствовать», отметил Тулянцев.

    Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса День Победы в Молдове отмечают без массовых мероприятий, их решено перенести на 24 августа — День освобождения Молдавии от фашизма.

    Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в стране проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.

     