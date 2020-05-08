Михалко: Атаки в адрес независимых СМИ – недопустимы

Любые атаки, направленные против независимой прессы, недопустимы. Так глава делегации Европейского союза в Молдове Петер Михалко ответил на вопрос телеведущей ток-шоу înProfunzime о последних выпадах власти в адрес СМИ.

"Свобода прессы – одна из самых важных вещей в демократическом обществе, без нее общество не может считаться демократическим, поскольку люди не могут делать выводы, основанные на достоверной информации", - заявил посол ЕС.

По его словам, любые нападки в адрес независимых СМИ являются непозволительными, особенно, если они поступают со стороны органов власти.

Михалко пояснил, что независимая пресса вместе с гражданским обществом осуществляют надзор за действиями власти, а именно за тем, как распределяются государственные деньги и применяется законодательство.

"Роль СМИ жизненно важна, пресса должна быть жизнеспособной", - подчеркнул глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

Напомним, что на этой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику, комментируя онлайн-петицию, в которой журналисты потребовали отменить ограничения права на доступ к информации, рекомендовал независимым СМИ "изменить свое отношение", иначе многие "потеряют бизнес".