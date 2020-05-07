Российского кредита не будет. КС удовлетворил запрос оппозиции

Магистраты Конституционного суда объявили неконституционным Соглашение о государственном финансовом кредите на сумму 200 миллионов евро между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

Более девяти часов судьи Конституционного суда заслушивали стороны. Авторы запроса о проверке данного соглашения говорили как о процессуальных нарушениях при подготовке международного договора, так и "опасности" для национальных интересов Республики Молдова, передает unimedia.info

Представитель правительства Василе Боля попросил об отклонении запроса депутатов оппозиции, а также об отводе судьи Николая Рошки на том основании, что он был членом PAS.

Министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что дискуссии по российскому кредиту, который он назвал "чисто техническим", были "проявлением дурного тона" и попыткой найти внешних врагов, чтобы скрыть провалы "внутренней политики".

Напомним, что 23 апреля этого года был принят законопроект о ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и Республикой Молдова о предоставлении государственного финансового займа в размере 200 миллионов евро.

Также в тот же день Конституционный суд приостановил действие законопроекта, после того как судьи КС сместили его председателя Владимира Цуркана и избрали на эту должность магистрата Домнику Маноле.