Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Ион Чебан: Прикрывать рот и нос можно платками и шарфами
    Ион Чебан заявил, что для обязательного прикрытия рта и носа в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях ...
    25
    Конституционный суд: Досрочные выборы будут проводиться по пропорциональной системе голосования
    Конституционный суд Республики Молдова постановил, что в случае досрочных парламентских выборов они будут проводиться ...
    10
    Ион Кику поблагодарил Румынию за гуманитарную помощь: Низкий вам поклон
    20 грузовиков с гуманитарной помощью из Румынии прибыли в Республику Молдова. В мероприятии приняли участие несколько ...
    53
    Павел Филип: Фракцию ДПМ не следует путать с ДПМ
    Председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип говорит, что парламентская фракция ДПМ была сформирована другим ...
    9
    Чеботарь: Во времена Плахотнюка был план, что ДПМ поглотит ПСРМ
    Не так давно, когда Демократическую партию возглавлял Владимир Плахотнюк, существовал план, согласно которому ДПМ поглотит ...
    38
    За четыре месяца в Фонды обязательного медицинского страхования поступил 1,6 млрд леев
    За первые четыре месяца этого года поступления в фонды обязательного медицинского страхования увеличились на 96 млн ...
    66
    Канду: Василе Боля выполняет указание президента бить по КС
    Фото: TVC21 То, что происходит сейчас, является психологическим давлением на судей Конституционного суда. ...
    41
    Депутат ПСРМ подаст на заседании парламента запрос об отводе судьи КС
    Депутат ПСРМ Василе Боля на заседании парламента в четверг представит ходатайство об отводе судьи Конституционного ...
    43
    Ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, является обязательным
    Начиная с 7 мая, во всех закрытых общественных местах – коммерческих помещениях, аптеках и т. д.- вводится обязательное ...
    65
    47% населения страны положительно оценивают российский кредит, опрос
    47% населения страны положительно оценивают российский кредит в 200 миллионов евро. 22% респондентов имеют нейтральное мнение ...
    62

    • Ион Кику поблагодарил Румынию за гуманитарную помощь: Низкий вам поклон

    07.05.2020 15:37 TVC21 Новости - Общество

    20 грузовиков с гуманитарной помощью из Румынии прибыли в Республику Молдова. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных чиновников из Бухареста и Кишинева, сообщает eNews.

    В своей благодарственной речи премьер-министр Ион Кику отметил:

     «Мы высоко ценим щедрость наших братьев и понимаем, что ценность этой помощи тем более велика, насколько это трудно для всех нас в этот период, пишет eterra.news со ссылкой на Telegraph.

    Я впервые посещаю такую церемонию, хотя за последние два месяца мы получили помощь от нескольких стран. Я впервые пришел поблагодарить и поклониться за помощь братьев для братьев. Я ни минуты не сомневался, что Румыния нам поможет», - сказал премьер-министр Ион Кику.

    Обновлено ( 07.05.2020 15:56 )  