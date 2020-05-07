Ион Кику поблагодарил Румынию за гуманитарную помощь: Низкий вам поклон

20 грузовиков с гуманитарной помощью из Румынии прибыли в Республику Молдова. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных чиновников из Бухареста и Кишинева, сообщает eNews.

В своей благодарственной речи премьер-министр Ион Кику отметил:

«Мы высоко ценим щедрость наших братьев и понимаем, что ценность этой помощи тем более велика, насколько это трудно для всех нас в этот период, пишет eterra.news со ссылкой на Telegraph.

Я впервые посещаю такую церемонию, хотя за последние два месяца мы получили помощь от нескольких стран. Я впервые пришел поблагодарить и поклониться за помощь братьев для братьев. Я ни минуты не сомневался, что Румыния нам поможет», - сказал премьер-министр Ион Кику.