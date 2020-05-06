Прокуратура: Президента нельзя привлечь к ответственности за мнение

Генеральная прокуратура сообщила, что президент Игорь Додон не может быть привлечен к ответственности за предполагаемое вмешательство в деятельность Конституционного суда.

Об этом говорится в ответе ведомства на жалобу, поданную депутатом от парламентской группы Pro Moldova Серджиу Сырбу, передает radiochisinau.md.

В прокуратуре пояснили, что в соответствии с Конституцией президент Республики Молдова пользуется иммунитетом и не может нести юридическую ответственность за высказанные мнения во время своего мандата.

В своей жалобе депутат сослался на заявления Игоря Додона, сделанные после того, как Конституционный суд приостановил применение кредитного соглашения с Российской Федерацией в размере 200 миллионов евро.

Напомним, что президент страны сказал, что в случае блокирования российского кредита Конституционным судом существует большая вероятность того, что с 1 мая в Молдове не будут выплачиваться пенсии и зарплаты.