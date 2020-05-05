Усатый: На заседании ДПМ была попытка исключить Никифорчука из партии

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На вчерашнем заседании ДПМ лидер партии Павел Филип намеревался исключить Евгения Никифорчука из фракции.

С этой целью было бы проведено тайное голосование, но оно не состоялось, так как процедура не была поддержана большинством присутствующих.

Об этом заявил примар Бельц Ренато Усатый в эфире телепередачи, сообщает agora.md

«Сегодня на заседании ДПМ победил Игорь Додон. Павел Филип считал, что Никифорчука следует исключить из ДПМ. Понимая, что многие депутаты будут бояться голосовать открыто, он предложил провести тайное голосование. Там присутствовали около 20 членов, но только 8 поддержали тайное голосование. Процедура не прошла. Филип был расстроен и чуть не покинул собрание», - рассказал Ренато Усатый.

В то же время примар Бельц утверждает, что на воскресной встрече в столичном отеле, в которой принял участие и почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, обсуждалось именно то, что нужно сделать, чтобы Никифорчука не исключили из партии, а Павлу Филипу было известно об этом.

На просьбу прокомментировать эту встречу, Павел Филип ответил, что его на нее не приглашали и что он считает, что обсуждения коллег по коалиции должны проходить при других обстоятельствах:

«Эта встреча стала предметом обсуждения на сегодняшнем собрании фракции. Я не приветствую такие встречи, потому что мы должны институционально общаться с ПСРМ. Я не думаю, что были какие-либо дискуссии о бизнесе, близком к политике. Я знаю усилия г-на Дьякова, который хочет сохранить эту команду не меньше меня», - сказал Филип.