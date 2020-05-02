Количество людей, инфицированных новым типом коронавируса, превысило четыре тысячи

Количество людей, инфицированных новым типом коронавируса, достигло 4052 случаев. В течение субботы, 2 мая, было зарегистрировано 72 новых случая заражения после обработки 371 тестов. Данные представлены в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, передает IPN.

Большинство случаев были зарегистрированы в Кишиневе, где было обнаружено 22 инфицированных, в Кагуле и Глодянах обнаружено по семь человек с диагнозом COVID-19. Семь случаев были подтверждены и в приднестровском регионе, таким образом, общее количество инфицированных людей в регионе достигло 467.

Из общего количества случаев, зарегистрированных в субботу, 13 случаев обнаружено среди медицинских работников, трое из которых в Муниципальной клинической больнице Бэлць.

В общей сложности 1334 человека были вылечены, а 124 умерли из-за COVID-19.