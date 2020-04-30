Андриевский: Оппозиция приходит во власть неподготовленной

В целом, если взять всю оппозицию Молдовы, она очень бестолковая, к сожалению. Власть такая же.

Директор Института эффективной политики, доктор истории Виталий Андриевский заявил об этом в эфире передачи «Главное», пишет point.md.

"У меня есть такая формула "плохая оппозиция рождает плохую власть". Этот круговорот в природе идет постоянно. Проблема в том, что оппозиция в период своего нахождения не у власти не готовится к тому, как она будет себя вести у власти. Она готовится только к одному - как взять власть. На кону одно - надо взять власть. Оппозиция не думает, что потом она будет делать. Они считают так: Мы возьмем, а там уже разберемся. Когда Воронин пришел к власти, оказалось, что у них нет своих кадров. Воронин начал искать Тарлева, других, третьих, четвертых. Брали со стороны людей, которые не имели к коммунистам никакого отношения. Такая же ситуация была у демократов, когда они в 2016 году пришли к власти. У Майи Санду вообще был обвал. Они пришли на лозунгах: Надо бороться, надо навести порядок. А кто против этого?", - отметил Андриевский.