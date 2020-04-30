Ткачук о заявлении Санду по коалиции с Pro Moldova: Отравленное яблочко

На своей странице в социальных сетях член Исполнительного комитета партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук прокомментировал желание Майи Санду сформировать коалицию с Pro Moldova.

"Майя Санду делает сенсационные заявления о своей готовности создать коалицию с Адрианом Канду и его Pro Moldova. Она готова вместе с представителями Демпартии сформировать новое большинство и отправить социалистов в оппозицию. Какая неожиданность? Впрочем, какая же это, к чертям, неожиданность!", - отмечает Ткачук, передает enews.md

"Отравленное яблочко" Демпартии превращается в "яблоко раздора". Единственная политическая интрига с момента бегства Плахотнюка состояла исключительно в том, кому достанется монопольное право вкусить этот запретный плод. Плод, подброшенный Плахотнюком в виде своего основного политического завещания и вечно искушающего наследства.

Недолгий союз главных наследников олигарха - Санду и Додона, взращенных и выпестованных им в преступных президентских выборах 2016 года - с самого начала был обречен. Санду и Додон оказались не способными нанести удар по логову организованной преступности и десятилетней узурпации государственной власти. Казалось, что именно это всеми ожидаемое живописное действие и являлась очевидным смыслом и грубым расчетом этого "неравного брака", этого политического мезальянса. Но, увы, напротив, вся их патологическая энергия была направлена на то, чтобы сохранить Демпартию, превратить ее в волнующего и порочного участника несомненного любовного треугольника.

Для Санду Демократическая партия всегда была желанной спутницей в ее нехитром, наивном и несколько уже старомодном "европейском выборе". Майя Григорьевна, как человек искренний и простодушный, любит ушами. Одной ритуальной способности произносить лукавыми лидерами Демократической партии ласковые и нежные слова про "европейские ценности и принципы", сдобренные обязательными ностальгическими намеками в отношении всего старого, доброго и румынского - достаточно для того, чтобы возникла привязанность.

Для Додона Демократическая партия - это привычный круг близких и понятных людей, живущих не какими-то там абстрактными принципами, а способных воротить дела, организовывать то, что в этом сообществе единомышленников принято называть "проектами". Игорь Додон, как человек приземленный и прагматический, допускает один-единственный путь к своему сердцу, который предсказуемо лежит через желудок. Демократы знали, как отыскать этот путь к Додону, оголодавшему в своем безрадостном союзе с Санду.

Можно сколь угодно долго еще изощряться над исследованием причуд этого треугольника, предсказывать новые ходы его героев и новые коалиции. Но его политическая суть остается простой и примитивной: это - разврат. Хотя именно для данного случая, согласитесь, есть более точные и емкие определения. И нынешний парламент - всем его составом, в любой комбинации его физических тел - это и есть в первую очередь место прилюдного, бесстыдного, бессовестного разврата. И больше ничего!

Сегодня этот парламент объединяет людей, связанных одной единственной целью - остаться депутатами, остаться при делах, не допустить роспуска этого уже самого постыдного и бесславного места в Молдове. Во имя этой цели они предпримут еще не мало изощренных и разнообразных попыток. Но каждая следующая - будет приближать жестокое и безжалостное разоблачение.

Сугубо из гуманистических соображений хочется к ним ко всем обратиться и предложить - так, по-доброму, по-человечески - взять и самораспуститься. На вас же дети смотрят, ей Богу!" - заявил Ткачук.