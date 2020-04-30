Усатый обвинил спецслужбы в прослушивании судей КС

За четырьмя членами Конституционного суда в настоящее время ведется незаконная слежка. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил мэр города Бельцы Ренато Усатый.

По его словам, эта операция проводится по указанию президента страны Игоря Додона и координируется бывшим советником главы государства Артуром Гуменюком (нынешний заместитель директора Службы информации и безопасности) и главой Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Русланом Флоча, передает cotidianul.md

Как сообщил Усатый, слежка ведется за 4 судьями - Домникой Маноле, Николаем Рошка, Любой Шова и Сергеем Цурканом. Политик утверждает, что главной целью данной операции стала председатель Конституционного суда.

"Сейчас они хотят организовать провокацию в отношении госпожи Домники Маноле. Планируют найти в ее деле так называемых жертв, которые скажут, что они дали взятку", - заявил Усатый.

В то же время мэр Бельц отметил, что незаконным прослушиванием членов КС занимаются сотрудники НЦБК, среди которых представители руководства этого ведомства.

Ранее лидер ПДС Майя Санду заявила, что президент Игорь Додон и люди из его окружения начали "настоящую охоту" на членов Конституционного суда.