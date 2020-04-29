Тэнасе: Лучше воздержаться от жестких комментариев в адрес судей КС

Депутаты из оппозиции воспользовались конституционным правом, чтобы обжаловать определенный нормативный акт, который, на их взгляд, противоречит Конституции.

Заявил бывший председатель КС Александру Тэнасе в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"Это нормальная ситуация. Если завтра Конституционный суд скажет, что этот документ конституционный или нет, это опять же будет вписываться в нормальные демократические рамки. Не нужно нагнетать вокруг Конституционного суда атмосферу. Эти 6 судей должны принять крайне серьезное решение. Мы говорим не о незначительном решении правительства. Речь идет о международном договоре - довольно специфической материи. В этой ситуации не все так однозначно", - отметил Тэнасе.

Бывший председатель КС Александру Тэнасе также отметил, что "сейчас лучше воздержаться от жестких комментариев в адрес судей КС".